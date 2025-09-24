Medellín vs. Santa Fe EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Atanasio Girardot por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025, a las 6:00 de la tarde (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina y Chile, las 5:00 PM de México y las 1:00 AM de España. ¿Dónde ver? Win Sports transmite en Colombia, y Fanatiz en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.