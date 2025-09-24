Medellín vs. Santa Fe EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Atanasio Girardot por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025, a las 6:00 de la tarde (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina y Chile, las 5:00 PM de México y las 1:00 AM de España. ¿Dónde ver? Win Sports transmite en Colombia, y Fanatiz en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

