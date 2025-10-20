Ver Medellín vs. Santa Fe EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Atanasio Girardot por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Betplay 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, lunes 20 de octubre de 2025, a la 8:10 p.m. (hora peruana), que son las 10:10 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 7:10 AM de México y las 8:10 PM de USA. ¿Dónde ver? Win Sports y RCN, transmiten el partido en Colombia a través de los cableoperadores principales del país. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Mira los partidos de tu equipo favorito en la Liga 1 Te Apuesto mediante DirecTV y Liga 1 Max en vivo.