Ver Millonarios vs. América de Cali EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Nemesio Camacho El Campín por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga BetPlay 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 7 de octubre del 2025, a las 7:30 de la noche (hora colombiana), que son las 9:30 PM de Argentina y las 6:30 PM de México. ¿Dónde ver? Win Sports y RCN, transmiten el clásico en Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.