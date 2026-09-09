Millonarios vs. Deportivo Cali EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Nemesio Camacho El Campín por la jornada 5 de la Liga Betplay Dimayor. ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, jueves 10 de septiembre de 2026, a las 8:00 p.m. (hora de Colombia), que son las 10:00 PM de Argentina, las 7:00 PM de México y las 9:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? Win Sports y RCN transmiten el partido para todo Colombia por TV cable. Por streaming, podrá mirar el partido a través de Win+ o Win Play.

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