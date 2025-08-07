Redacción EC
Redacción EC

Ver Millonarios vs. Deportivo Cali EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Nemesio Camacho El Campín por la sexta jornada del Torneo Clausura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 08 de agosto del 2025, a las 7:30 de la tarde (hora colombiana), que son las 9:30 PM de Argentina y las 6:30 PM de México. ¿Dónde ver? Win Sports y RCN Nuestra Tele transmiten el partido en Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

