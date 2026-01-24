Ver Millonarios vs. Junior EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Nemesio Camacho El Campín por la fecha 2 de la Liga Betplay. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 25 de enero del 2026, a las 6:10 de la noche (hora colombiana y peruana), que son las 8:10 PM de Argentina y Chile, las 5:10 PM de México y las 12:10 AM de España. ¿Dónde ver? La transmisión del partido va por Win Sports y RCN para toda Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

