Sigue la transmisión del partido de Millonarios vs. Junior vivo online por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga BetPlay.
Redacción EC
Redacción EC

Ver Millonarios vs. Junior EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Nemesio Camacho El Campín por la octava jornada del Torneo Clausura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 23 de agosto del 2025, a las 8:30 de la noche (hora colombiana), que son las 10:30 PM de Argentina y las 7:30 PM de México. ¿Dónde ver? Win Sports transmite el partido en Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

