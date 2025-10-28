Ver Millonarios vs. Once Caldas EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga BetPlay 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 29 de octubre de 2025, a las 8:20 p.m. (hora colombiana), que son las 10:20 PM de Argentina, Paraguay y Chile; las 7:20 PM de México y las 3:20 AM de España. ¿Dónde ver? Win Sports es el canal oficial que transmite el partido en todo el territorio colombiano. Win Play y Win Fútbol+ lo pasan en streaming para toda Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.