Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá por la fecha 18 del Torneo Clausura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 29 de octubre de 2025, a las 8:20 p.m. (hora colombiana), que son las 10:20 PM de Argentina, Paraguay y Chile; las 7:20 PM de México y las 3:20 AM de España. ¿Dónde ver? Win Sports es el canal oficial que transmite el partido en todo el territorio colombiano. Win Play y Win Fútbol+ lo pasan en streaming para toda Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

