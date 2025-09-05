Ver Millonarios vs. Independiente Santa Fe EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Nemesio Camacho El Campín por la décima jornada del Torneo Clausura de la Liga BetPlay 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 06 de agosto del 2025, a las 8:30 de la noche (hora colombiana), que son las 10:30 PM de Argentina y las 7:30 PM de México. ¿Dónde ver? RCN Nuestra Tele y Win Sports transmiten el partido en Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.