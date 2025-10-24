Ver Millonarios vs. Santa Fe EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Nemesio Camacho El Campín por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga BetPlay 2025 . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 25 de octubre de 2025, a la 6:20 p.m. (hora peruana), que son las 8:20 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 5:20 PM de México y las 1:20 AM de España. ¿Dónde ver? Win Sports y RCN, transmiten el partido en Colombia a través de los cableoperadores principales del país. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.