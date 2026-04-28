Millonarios recibe a São Paulo en un duelo clave por la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, en un partido que puede marcar el futuro del Grupo C. El equipo colombiano buscará hacerse fuerte en casa ante uno de los favoritos del torneo.

Millonarios afronta un compromiso decisivo ante São Paulo, ya que solo el primero del grupo clasifica directamente a octavos de final, mientras que el segundo deberá jugar un repechaje.

El equipo ‘embajador’ intentará aprovechar la localía para sumar tres puntos fundamentales y mantenerse en la pelea por la clasificación en la Copa Sudamericana.

¿A qué hora juegan Millonarios vs Sao Paulo?

El partido de Millonarios vs Sao Paulo se disputará este martes 28 de abril de 2026 en el estadio El Campín de Bogotá.

Hora en Colombia: 7:30 p.m.

Este horario también aplica para países como Perú y Ecuador.

¿Qué canal transmite Millonarios vs Sao Paulo?

El partido de Millonarios vs Sao Paulo será transmitido en Colombia por:

DirecTV Sports

Este canal tiene los derechos de varios partidos de la Copa Sudamericana en la región.

¿Dónde ver Millonarios vs Sao Paulo online?

Si quieres verlo por internet, tienes esta opción:

DGO (streaming oficial)

Solo necesitas una suscripción activa para acceder a la transmisión en vivo desde cualquier dispositivo.