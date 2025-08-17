Sigue la transmisión del partido de Millonarios vs. Tolima vivo online por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga BetPlay.
Redacción EC
Redacción EC

Ver Millonarios vs. Tolima EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Manuel Murillo Toro por la séptima jornada del Torneo Clausura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 17 de agosto del 2025, a las 6:10 de la noche (hora colombiana), que son las 8:10 PM de Argentina y las 5:10 PM de México. ¿Dónde ver? Win Sports y RCN Nuestra Tele transmiten el partido en Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

