Ver Nacional vs Junior EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Atanasio Girardot por la tercera jornada del cuadrangular de la Liga Betplay. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025, a las 8:30 PM (hora peruana y colombiana), que son las 10:30 PM de Argentina y Chile, las 7:30 PM de México y las 8:30 PM de USA. ¿Dónde ver? Win Sports y RCN transmiten el partido en Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.