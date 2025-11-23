Ver Atlético Nacional vs. Medellín EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Atanasio Girardot por la jornada 2 del Grupo A de la Liga BetPlay. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 23 de noviembre de 2025, a las 5:45 p.m. (hora peruana y colombiana), que son las 7:45 PM de Argentina, Paraguay y Chile; las 4:45 PM de México y la 11:45 PM de España. ¿Dónde ver? Win Sports transmite el partido en Colombia; mientras que en Estados Unidos se podrá ver por Fanatiz. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

