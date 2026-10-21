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Resumen

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Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Betplay 2026 desde el Estadio Atanasio Girardot.
Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Betplay 2026 desde el Estadio Atanasio Girardot.
Por Adrián Puga

vs. EN VIVO HOY: ver transmisión del partido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la desde el Estadio Atanasio Girardot. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, jueves 22 de octubre de 2026, a las 8:00 p.m. (hora peruana y colombiana) ¿Dónde ver? Win Sports y RCN, transmite el partido en Colombia mediante los cableoperadores DirecTV, Claro TV, Movistar TV, entre otros. Vía ONLINE, podrás ver el partido mediante Win+. Asimismo, sigue el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.

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