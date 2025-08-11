Ver Nacional vs. Sao Paulo EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio de Fútbol Atanasio Girardot por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 12 de agosto de 2025, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus, transmiten el partido en Colombia y Sudamérica, ESPN y Disney+ en México. Finalmente, en Estados Unidos lo pasa Fanatiz, fuboTV y beIN SPORTS. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

