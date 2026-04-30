Once Caldas y Atlético Nacional se enfrentan este viernes 01 de mayo del 2026 en el estadio Palogrande por la jornada 19 del Torneo Apertura de Liga Betplay. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿A qué hora juega Once Caldas vs. Atlético Nacional por Liga Betplay 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:00 p.m.

8:00 p.m. España: 12:00 a.m.

¿Dónde ver Once Caldas vs. Atlético Nacional EN VIVO por Liga Betplay 2026?

La transmisión del partido entre Once Caldas vs. Atlético Nacional EN VIVO por la jornada 19 de la Liga Betplay será transmitido a través de Win+, RCN y Win Play por cable en Colombia. Para ver RCN o Win Sports, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.

Si deseas ver el partido de Once Caldas vs. Atlético Nacional por streaming online, podrás hacerlo a través de Win+ o mediante la app de RCN. La transmisión del clásico colombiano comenzará a partir de las 7:00 PM (hora de Colombia).

Luego, en Perú y resto de Sudamérica, la transmisión va a través de RCN Nuestra Tele. Y finalmente, en Estados Unidos el canal que transmite el partido de Once Caldas vs. Atlético Nacional será Fanatiz, fuboTV y RCN Nuestra Tele.

Horario, canal TV y dónde ver Once Caldas vs. Atlético Nacional por Liga Betplay 2026

Fecha : Viernes 01 de mayo del 2026.

: Viernes 01 de mayo del 2026. Partido : Once Caldas vs. Atlético Nacional

: Once Caldas vs. Atlético Nacional Horario : 6:00 p.m. hora de Colombia.

: 6:00 p.m. hora de Colombia. Canal : RCN y Win Sports.

: RCN y Win Sports. Estadio: Palogrande

¿En qué canal ver Once Caldas vs. Atlético Nacional por Liga Betplay 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido de Once Caldas vs. Atlético Nacional por la fecha 19 del Torneo Apertura de la Liga Betplay 2026 lo transmite Win+, RCN y Win Sports.

¿Cómo ver Once Caldas vs. Atlético Nacional por Liga Betplay 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Once Caldas vs. Atlético Nacional por la fecha 19 del Torneo Apertura de la Liga Betplay 2026 lo transmite Fanatiz, RCN Nuestra Tele y fubo Latino 2.

¿Qué canal pasa Once Caldas vs. Atlético Nacional por Liga Betplay 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Millonarios vs Nacional por la fecha 19 del Torneo Apertura de la Liga Betplay 2026 lo transmite RCN Nuestra Tele.

Alineaciones de Once Caldas vs. Atlético Nacional

Millonarios: Novoa; Sarabia, Llinás, Mosquera, Arias, Valencia; García, Ureña, Silva; Contreras, Castro.

Novoa; Sarabia, Llinás, Mosquera, Arias, Valencia; García, Ureña, Silva; Contreras, Castro. Atlético Nacional: Ospina; Román, García, Tesillo, Casco; Uribe, Campuzano, Rengifo, Arango, Sarmiento; Morelos.