Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Palogrande, por la ida de los cuartos de final de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 9 de octubre del 2025, a las 7:30 de la noche (hora de Perú), que son las 9:30 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 6:30 PM de México. ¿Dónde ver? Win Fútbol+ transmite el partido en todo el territorio colombiano. Si estás en Estados Unidos o Canadá, el duelo se podrá ver por Fanatiz. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

