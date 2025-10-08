Ver Once Caldas vs. Atlético Nacional EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Palogrande, por la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 9 de octubre del 2025, a las 7:30 de la noche (hora de Perú), que son las 9:30 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 6:30 PM de México. ¿Dónde ver? Win Fútbol+ transmite el partido en todo el territorio colombiano. Si estás en Estados Unidos o Canadá, el duelo se podrá ver por Fanatiz. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

