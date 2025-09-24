Once Caldas vs. Independiente del Valle EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Palogrande por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Chile, las 6:30 PM de México y las 2:30 PM de España. ¿Dónde ver? DirecTV, Disney+ y ESPN transmiten en Colombia y Sudamérica, y Fanatiz y beIN Sports en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

