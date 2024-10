Este jueves,10 de octubre de 2024, Bolivia vs. Colombia EN VIVO y ONLINE juegan por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Luego de un triunfo histórico en la jornada pasada ante Argentina en Barranquilla, los ‘Cafeteros’ pasan por un momento espectacular en las Clasificatorias. No solo son la única selección invicta en lo que va de la competencia, sino que también están solo a dos puntos de los albicelestes, líderes absolutos. Sin embargo, en esta oportunidad tendrán una salida sumamente difícil, pues Bolivia llega con dos triunfos consecutivos y en El Alto, ciudad que se encuentra a 4,150 metros sobre el nivel del mar, ya demostraron que son fuertes, luego de golear 4-0 a Venezuela. Para que no te pierdas ningún detalle, te dejamos aquí la hora, canal por dónde ver el duelo y otros detalles del torneo.

Colombia es una de las selecciones más fuertes de Sudamérica en este momento. El equipo de Néstor Lorenzo ratificó su poderío en la Copa América, tras quedar subcampeón de la última edición, y en las Eliminatorias ha sabido doblegar a rivales de la envergadura de la actual campeona del mundo. Si llegan a obtener los tres puntos ante los altiplánicos, darían un paso importante en su objetivo de clasificar al Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026.

Como era de esperarse, jugar en El Alto no ha pasado desapercibido en la previa, sobre todo para los técnicos de ambas selecciones. Óscar Villegas, estratega del equipo verde, dio unas declaraciones que no cayeron bien en el sector colombiano. El entrenador hizo hincapié en que a la visita no le servirá dosificar energías y que la aclimatación que hicieron en Cochabamba no les valdrá de mucho.

“Tratarán de dosificar, pero la verdad es que Cochabamba, desde nuestro punto de vista, no les aportará nada en la aclimatación. Es como estar en la zona sur y estar tres o cuatro días antes, capaz que acá estés mejor y te ayude al tema de la altura”, comentó Villegas.

Lorenzo, por su parte, no se quedó atrás y le respondió de manera contundente al entrenador del conjunto boliviano. “No hay una receta mágica ni certera, uno busca variantes que ayude a apaciguar los efectos de la altura, estamos haciendo todo lo posible desde el área médica y física”, señaló Lorenzo en entrevista para Gol Caracol.

Asimismo, Villegas expresó su molestia con la prensa de su país. : “Son detalles que nos incomodan, lo dijimos la anterior vez que no teníamos nada (de información) de Venezuela. Hasta el día del partido nos enteramos de que jugaban con 2 delanteros y hoy tenemos amigos de la prensa que están en los cerros, edificios, que están intentando sacar información de lo que hace su Selección”.

Por último, el entrenador de Bolivia dejó una frase irónica al asegurar que le gustaría que también ‘espíen’ a Colombia para saber más del rival : “Ni la publican, no sé para quién es esa información, por supuesto que molesta. Pero si lo van a hacer con Colombia, va a ser muy bienvenido, ojalá que así sea, que podamos tener en estos días todo lo que hace Colombia”.

James Rodríguez es uno de los futbolistas más destacados en esta selección de Colombia. (Foto selección de Colombia)

¿Qué canal pasa, Bolivia vs. Colombia en vivo por las Eliminatorias 2026?

En territorio colombiano, las señales encargadas de pasar el partido serán Caracol y RCN en sus plataformas digitales.

En Perú será transmitido EN DIRECTO por Movistar (canal 514 y 801 HD), Latina, Movistar Play, Tigo Sports, FBF Play, RCN Deportes, Gol Caracol y RCN TV. También podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por la página oficial de El Comercio.

Si te ubicas en Bolivia, el partido por las Eliminatorias podrás seguirlo por Tigo Sports, Bolivisión y la FBF play.

Luis Haquín es uno de los defensores con mayor experiencia en Bolivia. (Foto: AFP)

Horario del partido, Bolivia vs. Colombia en vivo online por Eliminatorias Sudamericanas

El partido por la fecha 9 de las Eliminatorias sudamericanas entre Bolivia y Colombia se disputará desde las 3:00 pm de Perú y Colombia, mientras que en Bolivia será a partir de las 4 p.m. Si te encuentras en otros países te contamos a qué hora comenzará este duelo:

En Perú, el partido Bolivia vs Colombia comienza a las 3:00 p.m.

En Colombia, el partido Bolivia vs Colombia comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Bolivia vs Colombia comienza a las 4:00 p.m.

En Ecuador, el partido Bolivia vs Colombia comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Bolivia vs Colombia comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Bolivia vs Colombia comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Bolivia vs Colombia comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Bolivia vs Colombia comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Bolivia vs Colombia comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Bolivia vs Colombia comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde juegan las selecciones de Bolivia y Colombia por las Eliminatorias?

Bolivia y Colombia jugarán en el estadio Municipal de El Alto, el cual tiene capacidad para recibir a 22,000 espectadores. Debido al gran momento por el que atraviesa Bolivia, se espera un lleno total. Se inauguró el 17 de julio del 2017.

Luis Díaz es uno de los jugadores más desequilibrantes en Sudamérica. (Foto: selección de Colombia)

Historial de los Bolivia vs. Colombia

Colombia no cae ante Bolivia de visitante desde las Eliminatorias para Alemania 2006. En esta competencia, los colombianos visitaron a los altiplánicos en siete oportunidades y solo perdieron una vez, ganaron en dos y perdieron en cuatro.

Posibles alineaciones del Bolivia vs. Colombia

Posible formación de Bolivia : Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquin, Marcelo Suárez; Héctor Cuellar, Robson Matheus, Lucas Chávez, Roberto Fernández; Henry Vaca, Carmelo Algarañaz, Ramiro Vaca.

: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquin, Marcelo Suárez; Héctor Cuellar, Robson Matheus, Lucas Chávez, Roberto Fernández; Henry Vaca, Carmelo Algarañaz, Ramiro Vaca. Posible formación de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Willer Ditta, Juan David Cabal; Nelson De Ossa, Matheus Uribe; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Roger Martínez.