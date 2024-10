La fecha 9 de las Clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026 representa el término de la primera rueda de partidos donde las 10 selecciones asociadas a la CONMEBOL compiten por 6 cupos y medio hacia Estados Unidos/Canadá/México. En ese sentido, resulta importante destacar al Colombia vs. Chile como el encuentro que abrirá la décima jornada, y donde el local buscará sacarle el máximo provecho a esa condición, mientras ‘La Roja’, ya sin margen de error, tiene la obligación de recuperar los puntos perdidos ante Brasil. A propósito del trascendental match válido por Eliminatorias, te damos a conocer qué canal lo pasa en vivo, cuándo es, a qué hora inicia, entre otros detalles vinculados a los elencos dirigidos por los argentinos Néstor Lorenzo y Ricardo Gareca.

QUÉ CANAL PASA EN VIVO EL COLOMBIA VS. CHILE VÁLIDO POR CLASIFICATORIAS RUMBO A LA COPA DEL MUNDO 2026

Bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, la selección Colombia que se quedó afuera de Qatar 2022, hoy sueña con volver a una Copa del Mundo luego de 8 años, mientras Chile al mando de Ricardo Gareca tiene el mismo propósito de clasificar a la venidera máxima cita mundialista, pero experimentando actualmente una crisis futbolística agravada por derrotas como las sufridas en condición de local por Eliminatorias.

Tras caer en El Alto por la mínima diferencia, la Tricolor se alista para recibir a ‘La Roja’ con el claro objetivo de sostener la localía invicta, y a la vez tratar de igualar a Argentina en la cima de la tabla de posiciones de las Clasificatorias que como contraparte, muestran a ‘La Roja’ ocupando el último lugar luego de perder su sexto partido de 9 disputados.

De la mano de un inspirado James Rodríguez, Colombia mantiene invicto en Barranquilla por Eliminatorias 2026 e incluso con triunfos ante Brasil y Argentina. (Fuente: AFP)

Al respecto, te confirmamos que el Colombia vs. Chile válido por la fecha 10 de Eliminatorias 2026, podrá ser televisado tanto nacional como internacionalmente incluyendo a la propia región, es decir, Sudamérica, y también seguido muy de cerca mediante dispositivos móviles gracias al streaming.

Te compartimos a continuación, el listado de canales para ver en vivo el duelo entre la Tricolor y ‘La Roja’, así como los medios digitales autorizados para dicha emisión desde México y Estados Unidos:

CHILE

- Chilevisión / App MiCHV

COLOMBIA

- RCN / Caracol / Canal Trece

PERÚ

- Movistar Deportes (Canales 03 SD – 703 HD) / App Movistar TV

ESTADOS UNIDOS

- Fubo TV / Fanatiz / ViX

MÉXICO

- ViX

ARGENTINA

- TV Pública / TyC Sports

ECUADOR

- El Canal del Fútbol (ECDF)

URUGUAY

- TCC1 HD / Antel TV

Asimismo, y para América Latina en general, las Eliminatorias 2026 se encuentran disponibles mediante el pago por suscripción ofrecido por DirecTV Sports y su servicio de streaming con contenido On Demand, DIRECTV GO, mientras que “RTVC Sistema de Medios Públicos anuncia que, a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia”, tienes otra alternativa de seguir las incidencias del Colombia-Chile si quizá estás manejando o no cuentas con acceso a plataformas digitales a la hora de inicio.

CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA INICIA EL COLOMBIA VS. CHILE VÁLIDO POR LA FECHA 10 DE LAS CLASIFICATORIAS 2026

La popular ‘Arenosa’ recibirá nuevamente un partido oficial por Clasificatorias a la Copa del Mundo, y desde 1990, el Metropolitano Roberto Meléndez se ha convertido en una verdadera fortaleza para la selección Colombia.

El martes 15 de octubre, y con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, los ‘cafeteros’ abrirán la fecha 10 de Eliminatorias recibiendo a su similar de Chile con la cual mantiene un invicto que supera la década entera, y busca alargar sosteniendo también las jornadas sin conocer la derrota.

Tras subcampeonar en la Copa América y caer en El Alto contra Bolivia (1-0), la Colombia de Néstor Lorenzo intentará aprovechar la localía que le ofrece el Metropolitano de Barranquilla a través del clima y propia hinchada, para profundizar la crisis futbolística de Chile, selección que por su parte desde las 3.30 p.m. (Hora local), buscará dar el batacazo y salir del fondo de tabla producto de tan solo 1 triunfo, 2 empates y 6 derrotas.

Si te encuentras en alguno de estos países de América Latina, puedes mirar el compromiso entre la Tricolor y La Roja sintonizando TV local o aprovechando el variado servicio de streaming ofrecido, a partir de los siguientes horarios:

México / 2.30 p.m.

/ Ecuador / 3.30 p.m.

/ Venezuela / Bolivia : 4.30 p.m.

/ : Argentina / Uruguay / Chile: 5.30 p.m.

Con respecto a la actualidad de ambas selecciones por Eliminatorias 2026 habiendo culminado la primera rueda de 9 jornadas, recordemos que Chile encadena 3 derrotas consecutivas, incluida la sorpresiva caída ante Bolivia en el Nacional de Santiago (1-2), mientras Colombia perdió el invicto a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), pero continúa segundo, y a tan solo 3 unidades de Argentina.

COLOMBIA VS. CHILE: PROBABLES ALINEACIONES Y BAJAS CONFIRMADAS EN AMBAS SELECCIONES CON MIRAS AL IMPORTANTE DUELO POR FECHA 10 DE ELIMINATORIAS

11 de Colombia

- Camilo Vargas; Andrés Román, Davinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Jader Durán o Jhon Córdoba

En relación a Chile, hoy resulta complejo anticipar o bosquejar una alineación titular ya que hasta 3 jugadores convocados inicialmente para completar la fecha doble enfrentando a Brasil y Colombia, han sido liberados por diversos motivos, habiendo sido uno de ellos titular ante el ‘Scratch’.

Esteban Pavez de Colo-Colo afronta "cuadro febril", y se perderá importante duelo ante Colombia en Barranquilla. (Fuente: AFP)

Ante las bajas “por presentar cuadro febril determinado por una neumonía confirmada por estudio de imágenes y evaluación de especialistas” en el caso de Esteban Pavez, “presentar una tendinopatia rotuliana” Williams Alarcón, y Carlos Palacios aduciendo tener problemas personales, Ricardo Gareca afronta la situación más compleja de su periodo como DT de ‘La Roja’, decidiendo por ello citar con carácter de urgencia a solamente César Pérez que milita en Defensa y Justicia.

En tanto, la Colombia dirigida por Néstor Lorenzo, no podrá contar con Roger Martínez como pieza de recambio u opción inicialista para el choque ante Chile, luego de que abandonara la concentración “debido a una lesión en su tobillo que le impide estar en su cien por ciento para afrontar dicho compromiso”, y también preocupa a Racing Club de Argentina.

CLASIFICATORIAS 2026: ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE CHILE LE GANÓ A COLOMBIA EN EL METROPOLITANO DE BARRANQUILLA DE MANERA OFICIAL?

El Metropolitano de Barranquilla será el escenario de una nueva edición de los Colombia-Chile que habitualmente son reñidos, y para ‘La Roja’ podría representar la ocasión perfecta de levantarse volviendo a ganar en suelo ‘cafetero’ luego de 15 años.

A propósito del importante match que abrirá la fecha 10 de Clasificatorias 2026, hoy recordamos la última vez que el conjunto de la ‘Estrella Solitaria’ logró vencer a la Tricolor en condición de visitante, y se produjo el 10 de octubre de 2009 rumbo a Sudáfrica 2010.

Con goles de Waldo Ponce, Humberto ‘Chupete’ Suazo, Jorge Valdivia y Fabián Orellana, la Chile que dirigía Marcelo Bielsa, le ganaba a domicilio a Colombia en el Atanasio Girardot (2-4), y clasificaba a la máxima cita mundialista luego de 12 años, pese al descuento ‘cafetero’ por autogol de Arturo Vidal y anotación de Giovanni Moreno.

Tras aquella histórica jornada para el fútbol chileno, Colombia ha encadenado 7 partidos sin perder ante ‘La Roja’, siendo el 0-0 en el Monumental David Arellano el último antecedente entre ambos, y una de las tantas igualdades que registran entre sí.