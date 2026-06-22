Colombia vs. RD Congo se enfrentan en el Estadio Ciudad de México por la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026 este martes 23 de junio. Si el martes Colombia vence a RD Congo llegaría a seis puntos y aseguraría su boleto para los dieciseisavos de final. Pero de cara a fases posteriores, Lorenzo requiere consolidar su ofensiva. ¿Qué canales transmiten el partido de Colombia en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Colombia vs. Uzbekistán según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

¿Qué canal transmite Colombia vs. RD Congo EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Colombia vs. RD Congo EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 17 de junio del 2026 desde el Estadio Ciudad de México.

Para Colombia, el partido de Colombia vs. RD Congo será transmitido a través de Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV, DGO, Disney Plus y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming.

El partido de Colombia vs. RD Congo será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Argentina, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX.

En España, el partido de Colombia vs. RD Congo, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Colombia vs. RD Congo por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 22:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 21:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 20:00 horas.

México: 19:00 horas.

Estados Unidos (ET): 21:00 horas.

España: 3:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Colombia vs. RD Congo EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 8:00 PM DirecTV, América TV, Paramount+ y Disney+ Premium México 7:00 PM Azteca Deportes, Azteca 7, ViX Estados Unidos 9:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 10:00 PM Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Ecuador 8:00 PM Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Colombia 8:00 PM Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Chile 9:00 PM Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Venezuela 9:00 PM Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Bolivia 9:00 PM Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports Uruguay 10:00 PM Canal 5, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Brasil 10:00 PM SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV Paraguay 10:00 PM Gen y Trece Puerto Rico 7:00 PM Telemundo y NAICOM Nicaragua 7:00 PM ViX y Tigo Sports Guatemala 7:00 PM ViX y Tigo Sports Costa Rica 7:00 PM ViX y Tigo Sports República Dominicana 7:00 PM ViX y Tigo Sports Honduras 7:00 PM ViX y Tigo Sports El Salvador 7:00 PM ViX y Tigo Sports España 3:00 AM DAZN y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Colombia vs. RD Congo por Mundial 2026

Fecha: Martes 23 de junio del 2026

Martes 23 de junio del 2026 Partido: Colombia vs. RD Congo

Colombia vs. RD Congo Hora: 19:00 (MEX); 21:00 ET (USA); 20:00 (PER/COL/ECU); 22:00 (ARG/URU/PAR)

19:00 (MEX); 21:00 ET (USA); 20:00 (PER/COL/ECU); 22:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: DirecTV, América TV, TUDN, DAZN, Gol Caracol, Teleamazonas, TV Pública, TyC Sports, Telefe, Azteca 7 y Tigo Sports

DirecTV, América TV, TUDN, DAZN, Gol Caracol, Teleamazonas, TV Pública, TyC Sports, Telefe, Azteca 7 y Tigo Sports Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV, Mi Telefe y TyC Sports Play

Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV, Mi Telefe y TyC Sports Play Estadio: Kansas City

¿En qué canal transmiten Colombia vs. RD Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Colombia vs. RD Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV, DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount, América TVGo, DGO y Disney+ Premium.

DirecTV

América TV

DGO

Disney+ Premium

Paramount

¿En qué canal transmiten Colombia vs. RD Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Colombia vs. RD Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Azteca 7, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo vía streaming a través de ViX.

Azteca 7

ViX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. RD Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Colombia vs. RD Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

TyC Sports

Disney+ Premium

Paramount

Flow TV

¿En qué canal transmiten Colombia vs. RD Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Colombia vs. RD Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Gol Caracol

RCN

¿En qué canal transmiten Colombia vs. RD Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Colombia vs. RD Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

¿En qué canal transmiten Colombia vs. RD Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Colombia vs. RD Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Canal 5

¿En qué canal transmiten Colombia vs. RD Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Colombia vs. RD Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Chilevisión

¿En qué canal transmiten Colombia vs. RD Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Colombia vs. RD Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Televen

¿En qué canal transmiten Colombia vs. RD Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Colombia vs. RD Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.

Gen

Trece

¿En qué canal transmiten Colombia vs. RD Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Colombia vs. RD Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Red Uno

Unitel

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Colombia vs. RD Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Colombia vs. RD Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Colombia vs. RD Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Colombia vs. RD Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.

DAZN

La 1 RTVE

Movistar+

fuboTV

¿En qué canal transmiten Colombia vs. RD Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Colombia vs. RD Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. RD Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Colombia vs. RD Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. RD Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Colombia vs. RD Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. RD Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Colombia vs. RD Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. RD Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Colombia vs. RD Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. RD Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Colombia vs. RD Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. RD Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Colombia vs. RD Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.