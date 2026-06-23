RCN en vivo: es el canal que pasará el partido de Colombia vs. RD Congo por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. RCN Televisión está disponible en los siguientes canales según el tipo de señal y operador de televisión. Por la Señal abierta (TDT - Televisión Digital Terrestre) míralo en el Canal 15.1 (HD) en la mayoría de ciudades del país. Y en Televisión por suscripción: Claro TV: Canal 106 (SD) y 1006 (HD), DIRECTV: Canal RCN HD en el 1131, Movistar TV: Canal RCN HD en el 811 y Tigo: Canal RCN HD en el 8.

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