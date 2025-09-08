RCN en vivo: es el canal que pasará el partido de Colombia vs. Venezuela por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. RCN Televisión está disponible en los siguientes canales según el tipo de señal y operador de televisión. Por la Señal abierta (TDT - Televisión Digital Terrestre) míralo en el Canal 15.1 (HD) en la mayoría de ciudades del país. Y en Televisión por suscripción: Claro TV: Canal 106 (SD) y 1006 (HD), DIRECTV: Canal RCN HD en el 1131, Movistar TV: Canal RCN HD en el 811 y Tigo: Canal RCN HD en el 8.

