RCN EN VIVO : por este canal en Colombia podrás vivir todo el partido de Atlético Nacional vs Inter Miami por el amistoso El Partido de la Historia desde el Estadio Atanasio Girardot. El duelo arrancará a las 5:00 de la tarde (horario colombiano) este sábado 31 de enero del presente año. RCN Televisión está disponible en los siguientes canales según el tipo de señal y operador de televisión. Por la Señal abierta (TDT - Televisión Digital Terrestre) míralo en el Canal 15.1 (HD) en la mayoría de ciudades del país. Y en Televisión por suscripción: Claro TV: Canal 106 (SD) y 1006 (HD), DIRECTV: Canal RCN HD en el 1131, Movistar TV: Canal RCN HD en el 811 y Tigo: Canal RCN HD en el 8.

