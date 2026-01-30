Redacción EC
RCN EN VIVO: por este canal en Colombia podrás vivir todo el partido de vs por el amistoso El Partido de la Historia desde el Estadio Atanasio Girardot. El duelo arrancará a las 5:00 de la tarde (horario colombiano) este sábado 31 de enero del presente año. RCN Televisión está disponible en los siguientes canales según el tipo de señal y operador de televisión. Por la Señal abierta (TDT - Televisión Digital Terrestre) míralo en el Canal 15.1 (HD) en la mayoría de ciudades del país. Y en Televisión por suscripción: Claro TV: Canal 106 (SD) y 1006 (HD), DIRECTV: Canal RCN HD en el 1131, Movistar TV: Canal RCN HD en el 811 y Tigo: Canal RCN HD en el 8.

