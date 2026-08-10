El club español emitió un comunicado en donde se solidarizó con el pueblo colombiano.
El club español emitió un comunicado en donde se solidarizó con el pueblo colombiano.
Por Redacción EC

El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva expresaron este lunes sus condolencias a los familiares de los fallecidos y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el territorio y ha causado la muerte, hasta el momento de 111 personas.

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