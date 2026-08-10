El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva expresaron este lunes sus condolencias a los familiares de los fallecidos y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el territorio y ha causado la muerte, hasta el momento de 111 personas.

“Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño”, señaló el club blanco en un comunicado oficial.

El club español se sumó de esta forma a las muestras de apoyo recibidas por Colombia tras el sismo, con un mensaje de condolencias dirigido especialmente a los familiares de las personas fallecidas y a quienes resultaron heridos.

El sismo, que tuvo su epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, tuvo una profundidad de 82 kilómetros, según los datos del Servicio Geológico Colombiano.