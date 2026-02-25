Ver Santa Fe vs. Atlético Nacional EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Nemesio Camacho El Campín por la quinta fecha de la Liga BetPlay . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 25 de febrero de 2026, a las 7:00 de la noche (hora peruana), que son las 9:00 PM de Argentina y Chile, las 6:00 PM de México y las 1:00 AM de España. ¿Dónde ver? Canal RCN y Win Play transmiten el partido en Colombia, mientras que en México y Estados Unidos lo podrás ver por Fanatiz. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras

