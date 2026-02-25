Ver Santa Fe vs. Atlético Nacional EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Nemesio Camacho El Campín por la quinta fecha de la Liga BetPlay. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 25 de febrero de 2026, a las 7:00 de la noche (hora peruana), que son las 9:00 PM de Argentina y Chile, las 6:00 PM de México y las 1:00 AM de España. ¿Dónde ver? Canal RCN y Win Play transmiten el partido en Colombia, mientras que en México y Estados Unidos lo podrás ver por Fanatiz. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras