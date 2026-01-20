Ver Santa Fe vs. Junior EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Campeón de Bogotá por la final de vuelta de la Superliga de Colombia. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 21 de enero del 2026, a las 7:30 de la noche (hora colombiana y peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Chile, las 6:30 PM de México y las 1:30 AM de España. ¿Dónde ver? RCN transmite el partido para todo el territorio colombiano. En México, se podrá ver por Fanatiz; mientras que en Estados Unidos lo pasará Fanatiz USA y fuboTV. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

