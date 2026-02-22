Por Redacción EC

Ver Santa Fe vs. Junior EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Nemesio Camacho El Campín por la octava fecha de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 22 de febrero de 2026, a las 4:00 de la tarde (hora peruana), que son las 6:00 PM de Argentina y Chile, las 3:00 PM de México y las 10:00 PM de España. ¿Dónde ver? Canal RCN y Win Play transmiten el partido en Colombia, mientras que en México y Estados Unidos lo podrás ver por Fanatiz. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras

VIDEO RECOMENDADO
Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Santa Fe vs. Junior por Liga BetPlay: a qué hora juegan y en qué canal transmiten
Colombia

Santa Fe vs. Junior por Liga BetPlay: a qué hora juegan y en qué canal transmiten

Táchira vs. Tolima en vivo por Liga BetPlay: transmisión del partido de hoy
Colombia

Táchira vs. Tolima en vivo por Liga BetPlay: transmisión del partido de hoy

¡En el último minuto! Junior venció 2-1 a América por Liga BetPlay | RESUMEN Y GOLES
Colombia

¡En el último minuto! Junior venció 2-1 a América por Liga BetPlay | RESUMEN Y GOLES

Con un Gallese clave: Deportivo Cali venció 1-0 ante Atlético Nacional por Liga BetPlay | RESUMEN Y GOL
Colombia

Con un Gallese clave: Deportivo Cali venció 1-0 ante Atlético Nacional por Liga BetPlay | RESUMEN Y GOL