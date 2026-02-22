Santa Fe vs. Junior por Liga BetPlay: a qué hora juegan y en qué canal transmiten

Ver Santa Fe vs. Junior EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Nemesio Camacho El Campín por la octava fecha de la Liga BetPlay. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 22 de febrero de 2026, a las 4:00 de la tarde (hora peruana), que son las 6:00 PM de Argentina y Chile, las 3:00 PM de México y las 10:00 PM de España. ¿Dónde ver? Canal RCN y Win Play transmiten el partido en Colombia, mientras que en México y Estados Unidos lo podrás ver por Fanatiz. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras