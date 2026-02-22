Santa Fe vs. Junior por Liga BetPlay: a qué hora juegan y en qué canal transmiten

Ver Santa Fe vs. Junior EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Nemesio Camacho El Campín por la octava fecha de la Liga BetPlay . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 22 de febrero de 2026, a las 4:00 de la tarde (hora peruana), que son las 6:00 PM de Argentina y Chile, las 3:00 PM de México y las 10:00 PM de España. ¿Dónde ver? Canal RCN y Win Play transmiten el partido en Colombia, mientras que en México y Estados Unidos lo podrás ver por Fanatiz. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.