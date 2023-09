Independiente Santa Fe vs. Junior de Barranquilla en vivo online: transmisión del partido por la fecha 9 de la Liga BetPlay, este sábado 2 de septiembre del 2023. El encuentro está programado para iniciar a las 18:10 horas, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El duelo se puede ver por las señales de Win Sports, Win Sports Online y RCN Nuestra Tele. Los ‘cardenales’ registran tres victorias, dos derrotas y dos empates, y acumulan once puntos; por su lado, el ‘tiburón’, con un punto menos en la tabla, quiere alagar la racha positiva de dos victorias consecutivas. No te pierdas este partidazo que podrás seguirlo a través de El Comercio.

