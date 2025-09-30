Ver Santa Fe vs. Medellín EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio de Techo por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 1 de octubre de 2025, a la 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina y Chile, las 7:00 PM de México y las 3:00 AM de España. ¿Dónde ver? Win Sports transmiten EN EXCLUSIVA el partido en Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

