Las Eliminatorias Sudamericana 2026 ingresó a la recta final, este jueves 4 de septiembre del 2025, se disputará la penúltima jornada y se irán conociendo a los clasificados a la próxima Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. Además de la única selección que disputará el repechaje y las siguientes 2 eliminadas, que se le sumará a Chile.
MIRA: Dónde ver partido de Perú vs. Uruguay por Eliminatorias Conmebol
La selección argentina, con un Lionel Messi que anunció que será su último partido por Eliminatorias jugando en el Más Monumental, recibirá a Venezuela, que buscará dar el golpe para seguir soñando con la clasificación directa a la Copa del Mundo.
La selección peruana, aferrada a la ilusión de jugar el repechaje, visitará a Uruguay, que va alistando un gran evento para celebrar su posible clasificación al Mundial, si logra vencer a la blanquirroja.
En la misma hora, estarán jugando Colombia y Bolivia. El equipo cafetero necesita de una victoria para clasificar a una Copa del Mundo, luego de 8 largos años, mientras que, La Verde, espera dar la sorpresa para no perderle paso a Venezuela en la lucha por el repechaje.
La eliminada Chile, visitará a Brasil en el Maracaná y las ya clasificadas, Paraguay y Ecuador, medirán fuerzas en los Defensores del Chaco.
Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas
|Pst
|Selección
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|Puntos
|1
|Argentina
|16
|11
|2
|3
|28
|9
|+19
|35
|2
|Ecuador
|16
|7
|7
|2
|13
|5
|+8
|25
|3
|Brasil
|16
|7
|4
|5
|21
|16
|+5
|25
|4
|Uruguay
|16
|6
|6
|4
|19
|12
|+7
|24
|5
|Paraguay
|16
|6
|6
|4
|13
|10
|+3
|24
|6
|Colombia
|16
|5
|7
|4
|19
|15
|+4
|22
|7
|Venezuela
|16
|4
|6
|6
|15
|19
|–4
|18
|8
|Bolivia
|16
|5
|2
|9
|16
|32
|–16
|17
|9
|Perú
|16
|2
|6
|8
|6
|17
|–11
|12
|10
|Chile
|16
|2
|4
|10
|9
|24
|–15
|10
Programación Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas
- 16:00 | Uruguay vs. Perú | Jueves 4 de septiembre en el estadio Centenario
- 16:00 | Argentina vs. Venezuela | Jueves 4 de septiembre en el estadio Más Monumental
- 16:00 | Colombia vs. Bolivia | Jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano
- 16:00 | Brasil vs. Chile | Jueves 4 de septiembre en el estadio Maracaná
- 16:00 | Paraguay vs. Ecuador | Jueves 4 de septiembre en el estadio Defensores del Chaco