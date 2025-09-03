Las Eliminatorias Sudamericana 2026 ingresó a la recta final, este jueves 4 de septiembre del 2025, se disputará la penúltima jornada y se irán conociendo a los clasificados a la próxima Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. Además de la única selección que disputará el repechaje y las siguientes 2 eliminadas, que se le sumará a Chile.

La selección argentina, con un Lionel Messi que anunció que será su último partido por Eliminatorias jugando en el Más Monumental, recibirá a Venezuela, que buscará dar el golpe para seguir soñando con la clasificación directa a la Copa del Mundo.

La selección peruana, aferrada a la ilusión de jugar el repechaje, visitará a Uruguay, que va alistando un gran evento para celebrar su posible clasificación al Mundial, si logra vencer a la blanquirroja.

En la misma hora, estarán jugando Colombia y Bolivia. El equipo cafetero necesita de una victoria para clasificar a una Copa del Mundo, luego de 8 largos años, mientras que, La Verde, espera dar la sorpresa para no perderle paso a Venezuela en la lucha por el repechaje.

La eliminada Chile, visitará a Brasil en el Maracaná y las ya clasificadas, Paraguay y Ecuador, medirán fuerzas en los Defensores del Chaco.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

Pst Selección PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 Argentina 16 11 2 3 28 9 +19 35 2 Ecuador 16 7 7 2 13 5 +8 25 3 Brasil 16 7 4 5 21 16 +5 25 4 Uruguay 16 6 6 4 19 12 +7 24 5 Paraguay 16 6 6 4 13 10 +3 24 6 Colombia 16 5 7 4 19 15 +4 22 7 Venezuela 16 4 6 6 15 19 –4 18 8 Bolivia 16 5 2 9 16 32 –16 17 9 Perú 16 2 6 8 6 17 –11 12 10 Chile 16 2 4 10 9 24 –15 10

Programación Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

16:00 | Uruguay vs. Perú | Jueves 4 de septiembre en el estadio Centenario

16:00 | Argentina vs. Venezuela | Jueves 4 de septiembre en el estadio Más Monumental

16:00 | Colombia vs. Bolivia | Jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano

16:00 | Brasil vs. Chile | Jueves 4 de septiembre en el estadio Maracaná

16:00 | Paraguay vs. Ecuador | Jueves 4 de septiembre en el estadio Defensores del Chaco