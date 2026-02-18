Por Redacción EC

Ver Deportivo Táchira vs. Deportes Tolima EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Polideportivo de Pueblo Nuevo por el partido de ida de la Fase 2 de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 18 de febrero de 2026, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Chile, las 6:30 PM de México y las 8:30 PM de Venezuela. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten en Perú y toda Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO
Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Junior vs. América hoy en vivo: horario, canal TV y cómo ver por Liga BetPlay
Colombia

Junior vs. América hoy en vivo: horario, canal TV y cómo ver por Liga BetPlay

Táchira vs. Tolima por Fase 2 de Copa Libertadores: a qué hora juegan, canal que transmite y dónde ver
Colombia

Táchira vs. Tolima por Fase 2 de Copa Libertadores: a qué hora juegan, canal que transmite y dónde ver

Con un Gallese clave: Deportivo Cali venció 1-0 ante Atlético Nacional por Liga BetPlay | RESUMEN Y GOL
Colombia

Con un Gallese clave: Deportivo Cali venció 1-0 ante Atlético Nacional por Liga BetPlay | RESUMEN Y GOL

América de Cali vs. Santa Fe (1-0): resumen y goles del partido por la Liga BetPlay | VIDEO
Colombia

América de Cali vs. Santa Fe (1-0): resumen y goles del partido por la Liga BetPlay | VIDEO