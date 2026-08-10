El fútbol colombiano quedó suspendido esta semana tras la decisión de la DIMAYOR de aplazar toda la programación del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), como consecuencia del fuerte terremoto que sacudió diferentes regiones del país. El organismo explicó que la medida fue tomada luego de realizar un monitoreo constante de la situación y evaluar las condiciones de las ciudades afectadas.

La DIMAYOR señaló que la determinación responde a la necesidad de priorizar la atención de la emergencia y acompañar a las personas que atraviesan momentos difíciles. “Esta determinación responde, ante todo, a nuestro compromiso con Colombia y con todas las personas que hoy enfrentan momentos de dificultad”, indicó la entidad en su comunicado oficial.

La medida involucra a los 36 clubes profesionales que forman parte de DIMAYOR. Durante esta semana, las instituciones concentrarán sus esfuerzos en colaborar con la atención y recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto. “El fútbol debe estar al servicio del país y acompañar a quienes más lo necesitan”, sostuvo.

El organismo también puso especial atención en los integrantes de los equipos que pudieron verse afectados por el movimiento telúrico. Jugadores, cuerpos técnicos, trabajadores y sus respectivas familias recibirán acompañamiento. “El fútbol colombiano es, ante todo, una familia, y en momentos difíciles debemos permanecer unidos y solidarios”, remarcó.

𝗟𝗮 𝗗𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗼 – 𝗗𝗜𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥, 𝘀𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗶𝘁𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗿 𝗾𝘂𝗲, 𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿 𝘂𝗻 𝗺𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝘆 𝘂𝗻𝗮 𝗲𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗾𝘂𝗲… pic.twitter.com/SyFxNUggkN — DIMAYOR (@Dimayor) August 10, 2026

El organismo hizo además un llamado a todos los integrantes de la comunidad futbolística, incluidos clubes, futbolistas, entrenadores, trabajadores, aficionados y aliados para unir esfuerzos durante la emergencia. La prioridad, por ahora, estará puesta en colaborar con las zonas que más necesitan ayuda y en respaldar a quienes fueron afectados.

La DIMAYOR cerró su comunicado con un mensaje que resume el momento que atraviesa el país: “Hoy el fútbol puede esperar. Colombia nos necesita”. De esta manera, toda la actividad del fútbol profesional colombiano queda aplazada durante esta semana, mientras las autoridades continúan atendiendo las consecuencias del fuerte terremoto.

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