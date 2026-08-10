El fútbol colombiano se paraliza: La DIMAYOR suspende todos los partidos de esta semana tras terremoto. (Foto: Liga BetPlay)
El fútbol colombiano se paraliza: La DIMAYOR suspende todos los partidos de esta semana tras terremoto. (Foto: Liga BetPlay)
Por Redacción EC

El fútbol colombiano quedó suspendido esta semana tras la decisión de la DIMAYOR de aplazar toda la programación del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), como consecuencia del fuerte terremoto que sacudió diferentes regiones del país. El organismo explicó que la medida fue tomada luego de realizar un monitoreo constante de la situación y evaluar las condiciones de las ciudades afectadas.

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