El fuerte terremoto que sacudió Colombia este lunes puso en segundo plano la actividad deportiva y abrió una interrogante entre los clubes e hinchas: ¿se jugarán los partidos programados esta semana? El sismo, que alcanzó una magnitud de 7,4 y tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, provocó daños en diferentes zonas del país y obligó a las autoridades a concentrarse en las labores de emergencia.

En medio de este escenario, el calendario del fútbol colombiano permanece bajo evaluación. La programación contempla partidos de la Liga BetPlay y la Copa BetPlay, además de los compromisos internacionales que deben afrontar Deportes Tolima e Independiente Santa Fe. Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado una suspensión general de las competencias ni una modificación que afecte a todos los encuentros.

Según la prensa local, la Dimayor (División Mayor de Fútbol Colombiano) se pronunciará en las próximas horas. Los daños registrados en algunas zonas del país y las dificultades que dejó el movimiento telúrico podrían llevar a las autoridades a evaluar la seguridad de los estadios, las vías de acceso y la infraestructura antes de autorizar cada compromiso.

Muy demorada la Dimayor en un pronunciamiento acerca de los juegos de hoy por la situación del país — George Michael (@GMDLHM) August 10, 2026

Por ello, no se descarta que puedan producirse aplazamientos puntuales en caso de que existan condiciones que impidan garantizar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos, trabajadores y aficionados. De acuerdo a reportes oficiales, se han cerrado seis aeropuertos en Colombia que presentan daños tras el fuerte sismo.

La decisión corresponderá a las autoridades deportivas y a los organismos responsables de cada competición, en coordinación con las evaluaciones que se realicen tras el terremoto. Mientras tanto, la emergencia continúa siendo la prioridad en Colombia. Se han reportado víctimas mortales, personas heridas y daños estructurales en distintas ciudades.

Las próximas horas serán claves para conocer el futuro inmediato del calendario futbolístico. Hasta que exista un pronunciamiento oficial, los partidos permanecen programados, pero su realización dependerá de las condiciones de seguridad en cada sede.

¿Qué partidos se juegan hoy en Colombia?

De acuerdo a la programación, este lunes 10 de agosto se juegan tres partidos en Colombia:

16:00 Rionegro Águilas vs Llaneros RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play

18:00 Medellín vs Millonarios RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play

20:05 Junior vs Deportivo Pereira RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play

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