Terremoto en Colombia hoy: ¿Se suspende el fútbol colombiano tras fuerte sismo de 7,4? (Foto: AFP)
Terremoto en Colombia hoy: ¿Se suspende el fútbol colombiano tras fuerte sismo de 7,4? (Foto: AFP)
Por Redacción EC

El fuerte terremoto que sacudió Colombia este lunes puso en segundo plano la actividad deportiva y abrió una interrogante entre los clubes e hinchas: ¿se jugarán los partidos programados esta semana? El sismo, que alcanzó una magnitud de 7,4 y tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, provocó daños en diferentes zonas del país y obligó a las autoridades a concentrarse en las labores de emergencia.

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