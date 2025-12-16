Ver Tolima vs. Junior EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Manuel Murillo Toro por la final de la Liga Betplay. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, martes 16 de diciembre de 2025, a las 7:30 de la noche (hora colombiana y peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Chile, las 6:30 PM de México y las 1:30 AM de España. ¿Dónde ver? La transmisión del partido va por Win Sports y RCN para toda Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.