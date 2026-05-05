Tolima vs Nacional se enfrentan este miércoles 6 de mayo del 2026 por la cuarta jornada del Grupo B de la Copa Libertadores en el Estadio Manuel Murillo Toro. Ambos equipos llegan a este partido con cuatro puntos cada uno, por lo que sumar tres unidades será clave para la recta final de la fase de grupos. Los colombianos son favoritos para quedarse con la victoria ante un rival que no atraviesa un buen momento y viene de caer 4-2 ante Universitario en la fecha anterior. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.

¿A qué hora juega Tolima vs Nacional por Copa Libertadores 2026?

El partido de Tolima vs Nacional por la jornada 4 del Grupo B de la Copa Libertadores empieza a las 9:00 PM de Colombia este miércoles 6 de mayo del 2026.

Tolima vs Nacional EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver partido por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 desde el Estadio Manuel Murillo Toro.

¿Dónde ver Tolima vs Nacional EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

El partido de Tolima vs Nacional EN VIVO será transmitido a través de ESPN 2 y Disney Plus por cable y streaming en Colombia por la jornada 4 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. En Perú y resto de Sudamérica, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión va a través de Fanatiz.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Tolima vs Nacional por Copa Libertadores 2026?

ESPN EN VIVO es transmitido en Colombia y Sudamérica vía cable TV y streaming. Para ver el partido de Tolima vs Nacional por Copa Libertadores, tendrás que contratar el servicio mediante Claro, DirecTV, Movistar, Tigo u otros cableoperadores. Vía streaming, podrás mirar el compromiso por Disney+.

Horario, canal TV y dónde ver Tolima vs Nacional por Copa Libertadores 2026

Fecha : Miércoles 6 de mayo del 2026.

: Miércoles 6 de mayo del 2026. Partido : Tolima vs Nacional

: Tolima vs Nacional Horario : 9:00 PM hora de Colombia.

: 9:00 PM hora de Colombia. Canal : ESPN y Disney+ Premium.

: ESPN y Disney+ Premium. Estadio: Manuel Murillo Toro.

¿En qué canal ver Tolima vs Nacional por Copa Libertadores 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Tolima vs Nacional será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

¿En qué canal pasan Tolima vs Nacional por Copa Libertadores 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Tolima vs Nacional será transmitido a través de FOX Sports, Telefe y Disney+ Premium por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

Alineaciones de Tolima vs Nacional