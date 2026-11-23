América de Cali vs. Deportivo Cali EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Pascual Guerrero por la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales del Torneo Clausura de la Liga BetPlay. ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, martes 24 de noviembre del 2026, a la 8:30 PM (hora colombiana) y 8:30 PM hora peruana. ¿Dónde ver? Win Sports y RCN Nuestra Tele transmiten el partido en Colombia por cable. Mientras que por streaming, podrás ver el partido a través de Win+. Sigue todas las incidencias del encuentro por El Comercio.

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