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Atlético Nacional vs. Junior EN VIVO: revisa a qué hora juegan HOY, en qué canales transmiten el partido EN DIRECTO y dónde ver ONLINE el partido por la fecha 3 de la Liga Betplay Dimayor.
Atlético Nacional vs. Junior EN VIVO: revisa a qué hora juegan HOY, en qué canales transmiten el partido EN DIRECTO y dónde ver ONLINE el partido por la fecha 3 de la Liga Betplay Dimayor.
Por Adrián Puga

vs. EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Atanasio Girardot por la jornada 3 de la . ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, miércoles 30 de septiembre de 2026, a las 8:00 p.m. (hora de Colombia), que son las 10:00 PM de Argentina, las 7:00 PM de México y las 9:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? Win Sports y RCN transmiten el partido para todo Colombia por TV cable. Por streaming, podrá mirar el partido a través de Win+ o Win Play.

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