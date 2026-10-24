Atlético Nacional vs. Medellín EN VIVO HOY: ver transmisión del partido por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga BetPlay 2026 desde el Estadio Atanasio Girardot. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 25 de octubre de 2026, a las 6:10 p.m. (hora peruana y colombiana). ¿Dónde ver? Win Sports y RCN, transmite el partido en Colombia mediante los cableoperadores DirecTV, Claro TV, Movistar TV, entre otros. Vía ONLINE, podrás ver el partido mediante Win+. Asimismo, sigue el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.

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