Atlético Nacional vs. Deportes Tolima EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Atanasio Girardot por la jornada 9 de la Liga Betplay Dimayor. ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, miércoles 7 de octubre de 2026, a las 8:20 p.m. (hora de Colombia), que son las 10:20 PM de Argentina, las 7:20 PM de México y las 9:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? Win Sports y RCN transmiten el partido para todo Colombia por TV cable. Por streaming, podrá mirar el partido a través de Win+ o Win Play.

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