Colombia estuvo a punto de llevarse un triunfo agónico ante Portugal, luego de que Dávinson Sánchez anotara en el minuto 92 tras una acción a balón parado. Sin embargo, la celebración se vio interrumpida cuando el árbitro, tras la revisión correspondiente, anuló el tanto por posición adelantada. La decisión generó reclamos inmediatos por parte de los jugadores colombianos, quienes consideraron ajustada la jugada. Con este fallo, el marcador se mantuvo sin cambios en los instantes finales, dejando sensaciones encontradas en ambos equipos tras un duelo intenso.

¿QUÉ TE PARECIÓ? ¡POR ESTE OFFSIDE LE ANULARON EL GOL AGÓNICO A DAVINSON SÁNCHEZ, QUE ERA EL 1-0 DE COLOMBIA A PORTUGAL!



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/c5GGOTBeoq — SportsCenter (@SC_ESPN) June 28, 2026