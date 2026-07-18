Por Joao Muñoz Tineo

Gol Caracol EN VIVO: es la señal en directo encargada de transmitir el partido de vs por la final del . ¿Cómo ver Gol Caracol EN VIVO ONLINE? Para disfrutar de la programación de Gol Caracol en vivo, puedes sintonizar Caracol Televisión a través de los siguientes canales, dependiendo de tu proveedor de televisión en Colombia: Señal TDT: Canales 14.1, 14.2 y 14.4, DIRECTV: Canales 132 y 1132, Claro TV: Canales 106 y 109 o Movistar TV: Canales 156, 816 y 166. Además, puedes acceder a la señal en vivo de Caracol Televisión a través de su sitio web oficial.

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