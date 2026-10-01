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Transmisión oficial de Gol Caracol EN VIVO: sigue el partido de Colombia vs. Paraguay por partido amistoso de fecha FIFA. (Photo by Jamie Sabau / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Transmisión oficial de Gol Caracol EN VIVO: sigue el partido de Colombia vs. Paraguay por partido amistoso de fecha FIFA. (Photo by Jamie Sabau / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
/ JAMIE SABAU
Por Adrián Puga

Gol Caracol EN VIVO: es la señal en directo encargada de transmitir el partido de vs por amistoso FIFA EN DIRECTO. ¿Dónde ver GOL Caracol? Para disfrutar de la programación de Gol Caracol en vivo, puedes sintonizar Caracol Televisión a través de los siguientes canales, dependiendo de tu proveedor de televisión en Colombia: Señal TDT: Canales 14.1, 14.2 y 14.4, DIRECTV: Canales 132 y 1132, Claro TV: Canales 106 y 109 o Movistar TV: Canales 156, 816 y 166. Además, puedes acceder a la señal en vivo de Caracol Televisión a través de su sitio web oficial.

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