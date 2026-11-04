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Resumen

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Millonarios vs. América de Cali EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 desde el Estadio Nemesio Camacho - El Campín. (Foto: @MillosOficial)
Millonarios vs. América de Cali EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 desde el Estadio Nemesio Camacho - El Campín. (Foto: @MillosOficial)
Por Adrián Puga

vs. EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Nemesio Camacho - El Campín por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga BetPlay. ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, miércoles 4 de noviembre del 2026, a la 8:30 PM (hora colombiana) y 8:30 PM hora peruana. ¿Dónde ver? Win Sports transmite el partido en Colombia por cable. Mientras que por streaming, podrás ver el partido a través de Win+. Sigue todas las incidencias del encuentro por El Comercio.

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