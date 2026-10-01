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Transmisión oficial de RCN EN VIVO: sigue el partido de Colombia vs. Paraguay ONLINE por televisión y streaming por amistoso FIFA desde el Sports Illustrated Stadium.
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Por Adrián Puga

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