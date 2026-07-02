RCN EN VIVO: es el canal que pasará el partido de Colombia vs Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. ¿Cómo ver RCN EN VIVO ONLINE? RCN Televisión está disponible en los siguientes canales según el tipo de señal y operador de televisión. Por la Señal abierta (TDT - Televisión Digital Terrestre) míralo en el Canal 15.1 (HD) en la mayoría de ciudades del país. Y en Televisión por suscripción: Claro TV: Canal 106 (SD) y 1006 (HD), DIRECTV: Canal RCN HD en el 1131, Movistar TV: Canal RCN HD en el 811 y Tigo: Canal RCN HD en el 8.
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