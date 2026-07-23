Santa Fe vs. Caracas EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Nemesio Camacho El Campín por los playoffs de la Copa Sudamericana. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, jueves 23 de julio de 2026, a las 7:30 p.m. (hora colombiana), que son las 7:30 PM de Perú, las 6:30 PM de México y las 8:30 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? ESPN, DirecTV, DGO y Disney+ Premium, transmiten el partido en Colombia, mientras que en Perú, también podrás verlo a través de DirecTV, Disney+ Premium, DGO y ESPN. Sigue todas las incidencias del encuentro aquí ONLINE.

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