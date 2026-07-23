Por Joao Muñoz Tineo

Santa Fe vs. Caracas EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Nemesio Camacho El Campín por los playoffs de la . ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, jueves 23 de julio de 2026, a las 7:30 p.m. (hora colombiana), que son las 7:30 PM de Perú, las 6:30 PM de México y las 8:30 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? ESPN, DirecTV, DGO y Disney+ Premium, transmiten el partido en Colombia, mientras que en Perú, también podrás verlo a través de DirecTV, Disney+ Premium, DGO y ESPN. Sigue todas las incidencias del encuentro aquí ONLINE.

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