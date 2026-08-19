Telemedellín EN VIVO: transmite el partido de Atlético Nacional y Once Caldas por partido amistoso benéfico en el Estadio Atanasio Girardot, este miércoles 19 de agostos del 2026. ¿Dónde ver Telemedellín EN VIVO y ONLINE? Para ver Telemedellín en Colombia gratis, puedes ingresar a su página web oficial (telemedellin.tv) o buscar sus transmisiones en vivo en YouTube y Facebook. Si tienes televisión por suscripción, el canal está disponible a nivel nacional en Tigo (canal 6 y 216), Claro (canal 930), DirecTV (canal 151) y Movistar (canal 115). Ten en cuenta que actualmente el canal no está disponible en la señal de TDT. De esta forma, puedes disfrutar de toda su variada programación de noticias, cultura y entretenimiento desde cualquier rincón de todo el país mismo.

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