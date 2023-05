El fútbol es un deporte de contacto físico, de acciones colectivas, de maravillas. Pero, también, una disciplina del error. Quien no erra no juega, hasta Messi (solo a veces) desatina. Sin embargo, hay acciones que no dejan de sorprendernos. En el encuentro entre Medellín y Metropolitanos, Daniel Lodoño protagonizó uno de los ‘bloopers’ de la jornada ¡Del año! El defensor colombiano, tras un centro bombeado de la visita, quiso asegurar y darle un pase al portero Luis Vásquez con la cabeza. La jugada no salió como debería, el balón fue más alto de lo esperado y entró sin obstáculos a portería. Finalmente, DIM vencería por 4-2, no obstante, el error ahora es tendencia. Mira el video viral aquí.

